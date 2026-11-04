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Manavgat Devlet Hastanesi tatbikatında 2 personel güvenlikçilerde sıyrığa neden oldu

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Manavgat Devlet Hastanesi tatbikatında 2 personel güvenlikçilerde sıyrığa neden oldu Haber Videosunu İzle
Manavgat Devlet Hastanesi tatbikatında 2 personel güvenlikçilerde sıyrığa neden oldu
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Manavgat Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı tatbikatında hasta yakınını canlandıran 2 personel performansıyla dikkat çekti. Rolünü fazla kaptıran personelle güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedede bazı görevlilerin boynunda gerçek sıyrıklar oluştu.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta hasta yakınını canlandıran 2 hastane personeli, performanslarıyla profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Senaryo gereği kazada yaralanan kızın babasını canlandıran personel, rolüne kendini kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin boyunlarında gerçek sıyrıklar oluştu.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Hastane Afet Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde kurulan platoda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen kazada yaralanan vatandaşların hastaneye ulaştırılmaları ve acil serviste doktor, hemşire ve sağlık çalışanları tarafından yapılan müdahaleler gerçeğine uygun şekilde gerçekleştirildi. Tatbikata geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 hastane çalışanının performansı damga vurdu. Hasta yakınını canlandıran sağlık çalışanları, kendilerini rollerine öylesine kaptırdılar ki zaman zaman tekme de attıkları güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattılar. Bazı güvenlik görevlilerinin tatbikat sırasında hasta yakınlarını canlandıran personelle yaşadıkları arbedede boyunlarında sıyrıkların oluştuğu gözlendi.

Şivelerini de değiştirdiler

Oğlu kazada ağır yaralanan hasta yakınını canlandıran bir personel ise şivesini değiştirerek, "Oğlum, karakaşlı kuzum. Ben annene ne diyeceğim şimdi ay kuzum. Ben seni 17 yıl sonra dünyaya getirdim, ay çocuğum. Benim hanımı bir çağırıverin, gelsin karım. Zeytin toplarken aldım ben bu haberi. Ben anana ne diyeceğim ay çocuğum" şeklinde feryat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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