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Maltepe'de yıkılan 7 katlı binada 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

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Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binada dün sabah saatlerinde meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 8 kişi sağ kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yaşanan acı tablonun son hali havadan görüntülendi.

Maltepe'de dün sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binada enkaz altında kalan 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yaşanan acı tablonun son hali havadan görüntülendi.

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

Yaşanan faciadan geriye yıkılan binanın enkazı kalırken, ekiplerin geceden bu yana süren ve sabahın ilk ışıklarından itibaren devam eden çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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