Malazgirt Zaferi Kutlamalarında İsmail Altunsaray Konseri

Malazgirt Zaferi Kutlamalarında İsmail Altunsaray Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar türkülere eşlik etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray hayranlarıyla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki kutlama alanında ikinci gününde de yoğun katılımla sürdü. Akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, sevilen türküleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere büyük ilgi gösteren Malazgirtliler, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konserle Malazgirt Zaferi etkinliklerinin ikinci günü sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.