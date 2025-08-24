Malazgirt Zaferi Kutlamalarında İsmail Altunsaray Konseri

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray hayranlarıyla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki kutlama alanında ikinci gününde de yoğun katılımla sürdü. Akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, sevilen türküleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere büyük ilgi gösteren Malazgirtliler, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konserle Malazgirt Zaferi etkinliklerinin ikinci günü sona erdi. - MUŞ