Malazgirt'te ÇEDES Projesi Yılsonu Etkinliği ve Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Malazgirt'te ÇEDES Projesi Yılsonu Etkinliği ve Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' etkinliğinde öğrenciler eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Gazze'ye yardım amaçlı yiyecek ve el emeği ürünlerinin satışı yapıldı. Elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi yılsonu etkinliği gerçekleşti.

Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve ilçe halkı Kümbet Camii'nde anlamlı bir buluşma yaşadı. Mengüçgazi Mahallesi'nde yer alan Kümbet Camii'nde gerçekleştirilen etkinlik, manevi atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çekti. Öğrencilerin oynadığı eğlenceli oyunlar, uçurtma etkinliği ve camide kılınan toplu öğle namazı, programa renk kattı.

" Gazze'ye yardım eli uzandı"

Etkinlik kapsamında Kümbet Camii altında Filistin'in Gazze şehri yararına yardım etkinliği düzenlendi. Ev kadınlarının evlerinde hazırladığı yiyecek ve el emeği ürünler, ziyaretçilere sunuldu. etkinlikten elde edilen gelir, uluslararası bir yardım kuruluşu aracılığıyla Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etkinliği organize eden Malazgirt İlçe Müftülüğü imamlarından Kamuran Arslan, "Bu etkinlik, çocuklarımıza hem değerlerimizi öğretmek hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına çok kıymetliydi. Ayrıca Filistinli kardeşlerimiz için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Aksa Kadınları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Fatmanur Altun ise, "Malazgirt halkının desteği büyük moral oldu. Toplanan yardımlar, derneğimiz aracılığıyla doğrudan Filistin'e ulaştırılacak' ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Canan Çeken, "Evimizde pişirdiğimiz yemekleri buraya getirdik. Filistin için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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