MalatyaPark'ta Cumhuriyet Bayramı Konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında MalatyaPark AVM'de gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Etkinlikte katılımcılara Türk bayrakları dağıtıldı. Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği konser, coşkulu anlara sahne oldu.