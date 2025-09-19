MalatyaPark'ta 19 Eylül Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi. Etkinlikte, gaziler onur konuğu olarak ağırlandı.

MalatyaPark AVM tarafından organize edilen programda, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren gaziler için özel bir konser düzenlendi. Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı'nın seslendirdiği marşlar ve kahramanlık ezgileri, hem gazilerden hem de vatandaşlardan büyük alkış aldı. Etkinlik sonunda, AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç tarafından gazilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Güvenç, yaptığı açıklamada, "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, vatanımız için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizi ağırlamanın gururunu yaşadık. Gazilerimizle bir arada olmak bizlere büyük bir onur verdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük ilgi gören etkinlikte, gaziler ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - MALATYA