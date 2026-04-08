Malatya'da 'Polis Haftası' etkinliği başladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında MalatyaPark AVM'de düzenlenen etkinlikler başladı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda araç sergileri tanıtım alanları ve ziyaretçilere yönelik etkinlikler yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte toplumla güven bağını güçlendirmeye yönelik çalışmalar tanıtıldı. Etkinlikler kapsamında AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a Polis Haftası dolayısıyla çiçek takdim ederek teşkilatın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

8-9-10 Nisan tarihleri arasında sürecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. - MALATYA

