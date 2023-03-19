- Malatyalı yaşlı çift depremde yaşadıklarını anlattı

MALATYA - Malatyalı Gülistan ve Ahmet Tatar çifti, asrın felaketinde yaşadıklarını 18-24 Mart Yaşlılara Haftası'nda ziyaretlerine giden Başakşehir Belediyesi ekiplerine anlattı. Evleri çöken ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Ahmet Tatar, "İki saniye daha sallasaydı hiç kimse kalmazdı" dedi.

11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketinde nice kurtuluş hikayesi yaşandı. Malatya'da Kurucaova beldesine bağlı Kırkbayır köyünde yaşayan Tatar çifti de onlardan biriydi. Ahmet Tatar ve Gülistan Tatar, sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını ve enkazdan kurtulmalarını 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle ziyaretine gelen Başakşehir Belediyesi ekiplerine anlattı.

"Allah müsaade etti, kurtulduk"

Evleri deprem anında çöken Ahmet Tatar, "Depremi duyar duymaz hemen fırladım, odanın kapısını kolay açtım. O inilti kulağımı sağır etti. Kurtulma şansımız yoktu. Allah müsaade etti, kurtulduk. Yoksa ölmüştük. Hanım diyor ki; 'ben çıkarken her şey devrildi. Ev çöktü. Kapının üstünde dışarıya çıktım.' İki saniye daha sallasaydı hiç kimse kalmazdı." şeklinde konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Gülistan Tatar da yaşadıklarını şöyle aktardı;

"Kapı düştü, üstüne basarak çıktım. Allah-u ekber, Allah-u ekber dedim. Komşum enkazın altında bağırıyor, ağlıyor. Amcamın torunu öldü. Diğer amcamın kızı ve oğlu öldü. Rabbim göstermesin daha. Biz gördük, çocuklarımız görmesin. Uykuyu kaybetmişim, uyku yok. Allah devletimize zeval vermesin.