Malatyalı Kalaycı: Daha Önce 80'e Yakın Kalaycı Vardı. Şimdi 5-6 Kalaycı Kaldı - Haberler

Malatya'da 44 yıldır kalaycılık yapan Orhan Aşit, mesleğindeki usta sayısının her geçen gün azaldığını belirterek, "Daha önce 80'e yakın kalaycı vardı. Şimdi 5-6 kalaycı kaldı. Usta yetişmeyince meslekte bitiyor. İnşallah mesleğin sonu gelmez. Ben her şeyi bu meslekle yaptım. Evimi yaptım, çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Gençlerin bu mesleği yapmasını isterim" dedi.

Malatya'da kalaycılık yapan 54 yaşındaki Orhan Aşit, 10 yaşında başladığı mesleğini 44 yıldır sürdürüyor. Mesleğini ilk günkü heves ve heyecanla yaptığını belirten Aşit, yeni ustaların yetişmediğini, meslekteki son jenerasyon kendileri olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN EN ZOR İŞİ"

Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında kalaycılık yapan Aşit, çıraklık döneminin ardından 35 yıldır ateşin önünde usta olarak çalıştığını belirterek, "Bizim için sıcak soğuk fark etmiyor. Bu şekilde devam ediyoruz ama sonu ne olacak bilmiyoruz. Teknoloji gelişiyor, bizim de yaşımız ilerliyor. Kalaycılık mesleği de oldukça zor bir iş. Dünyanın en zor işidir. Elimdeki küçük bir tavayla dört kişi uğraşıyor. Biri silecek, biri yakacak, biri düzeltecek, biri de kalaylayacak. Bir tava dört kişinin elinden geçiyor ama şimdi iki kişi kaldık. Kendi çapımızda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

" DAHA ÖNCE 80'E YAKIN KALAYCI VARDI. ŞİMDİ 5-6 KALAYCI KALDI"

Meslekte en genç isimlerden birisi olduğunu ifade eden Aşit, şunları söyledi:

"Yavaş yavaş bizden de geçiyor. Bizim ardımızdan gelen olursa sevinirim. Bundan sonra bu mesleği yapacak kişi ekmek yer. Pandemiden sonra vatandaşların yüzde 80'i bakıra döndü, çünkü sağlıklı. Milletimiz bakırı kullansın. Daha önce 80'e yakın kalaycı vardı. Şimdi 5-6 kalaycı kaldı. Usta yetişmeyince meslekte bitiyor. İnşallah mesleğin sonu gelmez. Ben her şeyi bu meslekle yaptım. Evimi yaptım, çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Gençlerin bu mesleği yapmasını isterim. Para kazanabilecekleri bir meslek."

ANKA / Yerel