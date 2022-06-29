Malatyalı Çiftçi, Kiraladığı 43 Dönüm Tarlaya Su Verilmeyince Ekim Yapamadı

Malatya'da çiftçilik yapan Yusuf Dizmen, sebze ekmek için kiraladığı ve yaklaşık 150 bin liralık masraf yaptığı tarlaya su verilmediği için mağdur olduğunu söyledi.

Karakavak'ta tarım alanı olarak kullanılan 43 dönümlük alanı sebze ekmek için kiralayan çiftçi Yusuf Dizmen, sulama birliğinin tarlasına su vermediği iddiasıyla ekim yapamadığını ve 150 bin liralık zararının olduğunu söyledi.

"SU BOŞA AKIYOR AMA TARLAMA SU VERMİYORLAR"

Tarlaya su almak için başvurduğu Derme Sulama Birliği'nden 'mevsimlik ürünlere su vermiyoruz' cevabıyla karşılaştığını belirten Dizmen, kaymakamlık ve valiliği yaptığı başvurulardan da bir sonuç alamadığını söyledi. Dizmen, "Her şey faturalı 100 bin liralık masraf ettim. Su kanalda, yolda, ekmediğim tarlaya boş boş akıyor ama bana su vermediler. Bir oğlum askerde, kızım derece yaptı İtalya'da staj yapıyor. Benim tek gelirim bu, başka bir gelirim yok" dedi.

Dizmen, tarlasına su verilmediği için ekim yapamadığını belirterek, "Gördüğünüz gibi su boş bir şekilde yola akıyor. 24 saat su boşa akıyor, ben ise mağdur oldum. Artezyene dinamo aldım, sulama sistemi kurdum, 15 bin lira masraf ettim. Yetkililere de durumumu anlattım ama ne gelen var ne giden" diye konuştu.

"SİTENİN ÇİMLERİ İÇİN SU SERBEST AMA BANA YASAK"

"Su vermezlerse 100 bin lira param boşa gidecek" diyen Dizmen, şunları söyledi:

"Beyanname vermediğimi söylediler. 'Mevsimlik ürünlere su vermiyoruz, sadece kayısıya veriyoruz' diyorlar. 'Kayısıya veriyoruz' dedikleri su şu anda boşa akıyor. Ben bir sürü masraf yaptım. Damla sulama sistemi kurdum. Bana 10 günde bir 10 saat su verseler yeter. Su istedim 'yok' cevabı aldım. Bu su, Çilesiz'den geliyor. Fahri Kayahan'ın orta kısmında 10-15 tane motopomp su pompası kurmuşlar sitelerin çimlerini suluyorlar. Kanalın kenarına koymuşlar motopompları çimleri suluyorlar. Onlara serbest bize yasak. Ben tarım yapacağım onlarsa sitenin çimlerini suluyorlar."

Dizmen, tarlaya ekmek için aldığı sedirleri de atmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz sebze ekecektim. Sedirleri ekmek için aldım. Su verilmediği için 10-15 bin liram da öyle gitti. Rahat bir 150 bin liralık masrafım var" dedi.

ANKA / Yerel