Malatya yerel haberleri | Kaymakam Karataş Arguvan'da yeni görevine başladı

Malatya'nın Arguvan ilçesine atanan Kaymakam Adem Karataş Arguvan'da görevine başladı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Arguvan Kaymakamlığına atanan Denizli Babadağ Kaymakamı Adem Karataş, Arguvan ilçesine geldi. Protokol üyeleri tarafından karşılanan Karataş, yeni görevine başladı. 1991 yılı Ankara doğumlu olan Karataş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Karataş 2017 yılında Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladığı memuriyet hayatına, aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Kırşehir Valiliğinde il stajını, Muğla Yatağan ve Isparta Yalvaç ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını, Muğla'da Mülkiye Teftiş stajını tamamlayan Karataş, Aydın Bozdoğan ve Çankırı Eldivan ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra Denizli Babadağ Kaymakamlığına atandı. evli ve 1 çocuk babası olan Karataş, yurtdışı stajı çerçevesinde İngiltere'de The University of Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimi aldı.

Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü de, Şırnak Beytüşşebap Kaymakamlığına atanmıştı. - MALATYA