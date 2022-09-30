Malatya yerel haberi... Tümişder Malatya Şube Başkanı: "Emekli ve Dar Gelirliler TOKİ'den Ev Alamaz"

Malatya bölgesinden gelen habere göre Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, "Bugün bu şartlar altında bizim emeklimiz, gençlerimiz, dar gelirlimiz TOKİ’den ev alamaz. Zenginlerin dışında dar gelirli, fakir, emekliler, gençler zor yararlanır. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor. Perişan, böyle bir riskin altına girme şansları da yok. Ama umut ediyoruz ki bunda bir iyileştirme olacağını düşünüyoruz" dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, "Bugün bu şartlar altında bizim emeklimiz, gençlerimiz, dar gelirlimiz TOKİ'den ev alamaz. Zenginlerin dışında dar gelirli, fakir, emekliler, gençler zor yararlanır. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor. Perişan, böyle bir riskin altına girme şansları da yok. Ama umut ediyoruz ki bunda bir iyileştirme olacağını düşünüyoruz" dedi.

TÜMİŞDER dernek binasında gazetecilere açıklamada bulunan Şube Başkanı Mehmet Tangüner, Ankara'da düzenlenen 'Başkanlar Kurulu' toplantısında TOKİ'nin yapacağı sosyal konut projesi ile ilgili bir görüşmenin yapıldığını aktardı. Tangüner, hayata geçirilecek sosyal konut projesi ile ilgili bir dizi görüşmelerin olduğunu belirterek, fiyatlarda aşağıya çekme gibi bir konunun gündeme geldiğini aktardı.

"PAHALILIK ALTINDA EZİLİYORUZ"

Mevcut şartlarda emekli, gençler ve dar gelirlilerin TOKİ'den ev almasının mümkün olmadığını dile getiren Tangüner şunları söyledi:

"Ama eğer bir indirim yaparlarsa, uygun fiyat olursa ona sözüm yok. Geçmişte kooperatifler vardı, biz kooperatifler kurardık ve bende kooperatife girdim. Girdiğimiz zaman bizlere 3-5 kuruş pahalı geliyordu ama son zamanlarda bir sigara parasına taksitini ödüyorduk. Neden? Sabit fiyattı. O zamanda 240 aya, 20 sene idi. Ama şimdi bu şekil olursa bunun kimse altından kalkamaz. Zenginlerin dışında dar gelirli, fakir, emekliler, gençler zor yararlanır. Arkadaşlarımız geliyorlar, 'başkan biz ne yapacağız' diyorlar. Valla bunu söyleyen sayın cumhurbaşkanımız, eğer bir iyileştirme yapacaksa cumhurbaşkanı yapacak, başkası bunu yapamaz diyoruz. Biz umutluyuz, inşallah olur. Önümüzde bir seçim var, bu şekilde olursa vatandaş isyan eder. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor, perişan, böyle bir riskin altına girme şansları da yok. Bir iyileştirme olacağını düşünüyoruz."

"KATKI PAYLARI KALDIRILSIN"

Tangüner, katkı payının kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Biz yaşlı insanlarız. Bizim emeklilerimiz aşağı yukarı ayda en az 2 defa, hanımıyla beraber çocukları söylemiyoruz hastaneye gidiyorlar. 250-300 lira ilaç parası, ondan sonra doktor parası, eczane parası kesiliyor. Bu katkı paylarının kalkmasını talep ediyoruz. Bunu emekli ve dar gelirli insanlarımız veremez" dedi.

"İNTİBAK YASASI ACİL ÇIKMALI"

İntibak yasasının acil çıkması gerektiğini dile getiren Tangüner, "Birde bizim intibak yasamız var. Sizler de bilirsiniz. Bu intibak yasayı bir kısma uygulandı. 5,5 milyona yaklaşık insanımız var bu intibak yasasını bekliyor. Sürekli emeklilerimiz gelip bizi bu konuda rahatsız ediyorlar. Bunun da inşallah çıkacağını düşünüyoruz seçimden önce. Yapacağımız başka bir şey yok. Biz umutluyuz, umudumuzu hiçbir zaman için kesmedik" dedi.