Malatya yerel haberi | Malatya'da 13 Yaşındaki Çocuk Elektrik Direğindeki Kaçak Akım Yüzünden Hayatını Kaybetti

Malatya'da sokakta oynarken elektrik direğindeki kaçak akıma kapılan 13 yaşındaki Ays Taha hayatını kaybetti. Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Bahçebaşı Mahallesinde meydana geldi. Kars'tan tatil için Malatya'ya gelen 13 yaşındaki Ays Taha Duman, kardeşi ve kuzenleriyle sokakta oynadığı esnada elektrik direğinin yanında bir kirpi gördü. Çocukların kirpiye baktığı esnada iddiaya göre Ays Taha, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı ve hayatını kaybetti.

Malatya'da sokakta oyun oynarken elektrik direğindeki kaçak elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Ays Taha 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer çocukların durumu ailesine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ays Taha'yı hastaneye kaldırdı. Ays Taha, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, görevlilerin olaydan sonra olay yerine gelerek elektrik direğine bakım yaptıkları kaydedildi.

DİREKTE KAÇAK VARMIŞ

Ays Taha'nın dedesi Abdullah Duman, şunları söyledi:

"29 Temmuz Cuma günü 5 torunum sokakta oynuyor. Ays Taha direğe dokunmuş, direkte de kaçak olunca akıma kapılmış, vefat etti. Çocuklar tatile gelmişlerdi. Babası Kars'ta görevli. Akşam hava serin olduğu için oynamaya çıkmışlardı. 5 torunum da sokakta oynuyordu. Bir tane torunum elini değmiş belli ki kaçak var geldiler bize söylediler çocuk düşmüş yere. Ambulans geldi, aldı götürdü. Çocukların her zamanki oyun yeri mahallenin çocukları burada oyun oynar. Biz içerdeydik öbür torunlarım geldi Ays Taha düştü dediler. Biz ambulansla hastaneye gittiğimizde öğrendik ki görevliler kaçak yapan telleri değiştirmişler. Çocuklar burada bir kirpi varmış ona bakmak istemişler."

Ays Taha'nın akrabası Bayram Duman ise "Allah'tan diğer çocuklar direğe dokunmamış, yoksa onlar da elektrik akımına kapılacaklardı" dedi.

"ÇOCUĞA BAKARKEN KOLUM DİREĞE DEĞDİ, O AN ELEKTRİK ÇARPTI"

Ays Taha'nın akrabası İsmihan İncili ise bağrış çağrış üzerine dışarıya çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir bağırtı koptu. Biz de kalabalık oturuyorduk, koşarak geldik. Susun bir şey oldu dedim. Baktık çocuk yerde yatıyor. Çocuğa baktığım esnada kolum direğe değdi ve o an elektrik çarptı dedim. Ambulansta çocuğa kalp masajı yapılırken, kızım sağlık görevlilerine 'Annemi elektrik çarptı' deyince, çocuğu hemen hastaneye götürdüler."

Duman'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen sürüyor.