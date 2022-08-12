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Malatya yerel: Akçadağ'da vatandaşlara aşure ikramı

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Malatya yerel: Akçadağ'da vatandaşlara aşure ikramı

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Akçadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Malatya'nın Akçadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Akçadağ ilçe merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP MYK üyesi Eyüp Gönültaş, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, siyasi parti ve STK başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtan Belediye Başkanı Ali Kazgan, yaptığı kısa konuşmada Muharrem ayının paylaşma, birliktelik, bolluk ve bereket ayı olduğuna dikkat çekti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Kazgan Hisarcık Akçadağ Malatya Yerel Haberler

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