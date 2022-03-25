Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya'ya yeni bir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

MALATYA (İHA) - Malatya'ya yeni bir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak. Yeni bina yapılmasıyla, çok eski binada barınan yaşlılar, yeni bir mekana kavuşacak.

Vali Aydın Baruş, Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Baruş, fiziksel aktiviteler konusunda büyüklerin motive edilmesi gerektiğini söyledi.

Huzurevi'nde kalanlarla tek tek ilgilenip hasbihal eden Vali Baruş, görevli personelden yaşlıların bakımı hakkında bilgiler aldı. Huzurevi sağlık personeli ile de görüşen Vali Baruş, yaşlıların sağlık durumları hakkında bilgiler alıp, fiziksel aktiviteler konusunda büyüklerin motive edilmesi gerektiğini söyledi. Huzurevinde kalanların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Aydın Baruş, çözümler konusunda kurum yöneticilerine talimat verdi. Yeni bir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapmayı planladıklarını belirten Vali Baruş, bu yeni merkez sayesinde daha ferah bir ortama kavuşacaklarını yaşlılara iletti.

Vali Baruş'a Huzurevi ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen de eşlik etti. - MALATYA

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi, Malatya, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title