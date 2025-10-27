Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras ve en büyük kazanımdır" dedi.

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümüne ilişkin Malatya Valisi Seddar Yavuz kutlama mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras ve en büyük kazanımdır. Cumhuriyetimiz; milletimizin birlik ve beraberlik içinde, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen göstermiş olduğu azim, kararlılık ve fedakarlığın bir nişanesidir. Bugün bizlere düşen en önemli görev; Cumhuriyetimizi korumak, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Cumhuriyetine, devletine ve bayrağına sahip çıkmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

