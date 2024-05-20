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Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çocukları Ziyaret Etti

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Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, Turgut Özal Tıp Fakültesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak ve hediye ile moral ziyaretinde bulundu. Hastanın Onkoloji, Nakil ve Çocuk Cerrahi Bölümünde tedavi gören 56 çocuğu tek tek ziyaret ederek tedavi süreçlerinde moral veren Vakıf yetkilileri, çocuklara oyuncak ve giyim hediye etti. Hasta yataklarında ziyaret edilmenin verdiği mutluluk çocukların gözlerinden okunurken, yine vakıf görevlileri Yeni Doğan Ünitesi'nde de 25 bebeğin ailelerine hastane çıkış kıyafeti, biberon, emzik gibi hediyeler de takdim ettiler. - MALATYA

Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, Turgut Özal Tıp Fakültesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak ve hediye ile moral ziyaretinde bulundu.

Hastanın Onkoloji, Nakil ve Çocuk Cerrahi Bölümünde tedavi gören 56 çocuğu tek tek ziyaret ederek tedavi süreçlerinde moral veren Vakıf yetkilileri, çocuklara oyuncak ve giyim hediye etti.

Hasta yataklarında ziyaret edilmenin verdiği mutluluk çocukların gözlerinden okunurken, yine vakıf görevlileri Yeni Doğan Ünitesi'nde de 25 bebeğin ailelerine hastane çıkış kıyafeti, biberon, emzik gibi hediyeler de takdim ettiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Malatya Valiliği Turgut Özal Malatya Vakıf Çocuk Yerel Sağlık Güncel Haberler

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