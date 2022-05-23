Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu: "Damızlık Hayvanlarımız Kesime Gidiyor. Katliam Var, Engelleyecek Hiçbir Kurum Yok"

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, "Bizim bütün damızlık hayvanlarımızız kesime gidiyor, bir katliam var. Katliamı engelleyecek hiçbir kurum yok, şu an kimse müdahale etmiyor. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız" dedi.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, üretici maliyetlerinin beş kat arttığını açıkladı. Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda üreticiler mağdur, hem tüketiciler mağdur. Üreticilere bakıyoruz, maliyetler yüzde 500 yükselmiş. Üreticinin ürününde daha yüzde 120 yükselme oldu. Özellikle maliyetlerin düşürülmesi ilgili bakanlığımızın, hükümetimizin yapacağı çok işler var. Hem hayvancılık yapan, hem de tarımla iştigal eden üreticilerimizin; mazot fiyatlarında ÖTV'nin kaldırılması… Enerji girdilerinin çiftçiye ÖTV'siz verilmesini, üreticiler adına istiyoruz.

Malatya'mızla ilgili 15-20 proje yaptık. Bütün fizibilite raporları elimizde, tabi güncellenmesi gerekiyor. Bizim bütün damızlık hayvanlarımızız kesime gidiyor, bir katliam var. Katliamı engelleyecek hiçbir kurum yok, şu an kimse müdahale etmiyor. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız.

İneği olmayanın danası olmaz. Süt, eti de ilgilendiriyor. Yerel yönetimlere; belediye tarımsal üretim daire başkanlığına, tarım il ve ilçe müdürlüklerine, kaymakamlara, valimize; bir an önce Malatya'da 'acil eylem' adı altında soğuk zincirin kurulması gerekiyor.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ BU İŞİ SÜRDÜRÜYOR"

Şu anda işletmeler sürdürülebilir halde değil. Dünya genelinde yüzde 75 küçük aile işletmeleri ve bu işletmeleri ayakta tutuyor. Büyük işletmeler zarar ettiğinde hepsi kaçıp gidiyor. Malatya'mızda şu ana TKDK ve DAP'ın verdiği desteklerle kurulan kaç işletme ayakta, 1-2 işletme var. Malatya'da 3 tane büyük işletme ayakta duruyor. Yüzde 90'ını şu anda aktif değil, işletmeler hep boş. Küçük aile işletmeleri bu işi sürdürüyor. Zarar etseler de üretmek zorundalar. Hep birlikte bu ailelerin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak elimizden geleni yaptık. Biz iyi bir fizibilite raporu hazırladık, valimize de bu raporu sunacağız.

"GELEN DESTEK HEMEN GERİ ALINIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ton başı verdiği 200 TL destek var. Malatya çok ciddi bir istihdam alanına sahip, kırsala dönüşler başlayacak. Gıda sıkıntısı çeken bütün vatandaşlarımız bir karış toprağı varsa oraya gidecek. Yerel yöneticiler ve ilgililere sesleniyorum; herkesin bir araya gelerek ilimizde 'acil eylem planı' adı altında tarımla ilgili fizibilite çalışmalar yapılmalıdır. Önceliğine göre projeler yapılarak, köylerimizde tanklar kurulmalıdır. Üreticilerimizin ürettiği sütler o tanklara dökülürse, ulusal firmalar buradan süt alabilirler. Burada üretici kazanacaktır. Şu anda devletten gelen bütün destekler vergi olarak geri hemen alınıyor. Yaptığı yatırımların karşılığını taksitle de değil hemen alınıyor."

"ÜRETİCİLER SÜTLERİNİ UCUZA VERMESİNLER"

Üreticilere sütlerini ucuza vermemeleri konusunda uyaran Kurtoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Malatya Süt Üreticileri Birliği'nin tankları depoda bekliyor. Bize sahip çıkıp, arkamızda durursanız biz o tankları köylere dağıtırız, sütler tanka dökersiniz, ulusal firmada gelip sütlerini satın alır. Evlerde süt toplama dönemi bitti. Evlerde toplanan sütlerde milyonlarca bakteri ürüyor. O toplanan sütlere çiftçinin de sahip çıkması gerekiyor. Tüketicilerde rastgele herkesten süt almasınlar. Mutlaka o sütlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sütlerin numune alınarak analizinin yapılmasını istiyorum. Bir üretici ve tüketici olarak bunu istiyorum çünkü belki de çocuklarımıza süt yerine zehir içiriyoruzdur. Bununla ilgili denetimlerin yapılması gerekiyor. Kayıt dışının kontrol edilmesi gerekiyor. Kayıt dışı olan hiçbir şey bize ait değil, kayıt altında olanlar bize aittir."

Kurtoğlu, sağmal inek sayısının çıkarılması gerektiğini ve gerçek verinin oluşturulması gerektiğini de ifade ederek, "Sağılabilecek, ya da sağıma hazır ne kadar hayvan var bunun muhakkak tespit edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de proje yapılmalıdır. Fırat Kalkına Ajansı (FKA) ile bir proje yapıldı. Bu proje ilk Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne, sonra Battalgazi Belediyesi'ne sunuldu. Yeşilyurt Belediyesi yapacak denildi. 600 bin liralık proje için bir yılda 129 milyon 600 bin lira Malatyalı üreticinin kaybı var. Bu çok ciddi bir rakam, bu para kimin cebine giriyor? Üreticiye, tüketiciye bir faydası yok. Bununla ilgili bir araştırma başlatılmalıdır" dedi.