Malatya Oto Sanayi Esnafı Valilik Önünde Toplandı: "Üç Günde Çıkın Diyorlar, Dükkân İstiyoruz"

(MALATYA) - Malatya'da oto sanayi esnafı, yeni yapılan sanayi sitesinde kendilerine iş yeri verilmediği ve verilen dükkanların yaptıkları işe uygun olmadığı gerekçesiyle Valilik önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Oda Başkanı Teslim Tunçdemir, "Bugün sabah 23 tane tek blok için pazartesi günü sabah geliniyor, çarşambaya kadar burayı boşaltacaksınız. 'Elektriğinizi keseceğiz' diyorlar" tepkisini gösterdi.

Valilik önünde toplanan esnaf, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin daha önce, "Tüm dükkanlar bitip teslim edilmeden burada kalacaksınız" sözü verdiğini belirterek, şimdi ise "Çarşamba günü son elektriğinizi keseceğiz, çıkın" denildiğini ifade etti. Milletvekillerinin sorunlarıyla ilgilenmediğini savunan esnaf, Malatya'nın sahipsiz bırakıldığını öne sürdü.

"714 dükkanın tamamı bize teslim edilmedi"

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, şunları söyledi:

"714 dükkanın iş yeri yapıldı, 714 dükkan teslim edildi deniliyor ama 714 dükkan bize teslim edilmedi. Bizim oto sanayisine teslim edilen dükkan sayısı 225. Bugün sabah 23 tane tek blok için 'Pazartesi günü sabah geliniyor, çarşambaya kadar burayı boşaltacaksınız. Elektriğinizi keseceğiz' diyorlar. 120 metrekarelik dükkanlara sığmayacak malzemeleri olan esnaflarımız var. Orada şu anda üç tane kaportacımız var. Ellerindeki işlerin bitmesi sadece 30 gün sürer; sadece ellerindeki işi bitirmeleri. Bize üç günlük süre verilmiş. Esnaf mağdur ama esnaf sahipsiz değil. Biz hakkımızı savunmaya geldik. Sayın Valimiz bize bir cevap verecek. Bu cevapla da bizim ne olacağımızı, nereye gideceğimizi, ne yapılacağını bugün öğrenmek istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok."

"Milletvekilleri nerede?"

Sanayi esnafı Nihat Topal ise yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Milletvekilleri nerede? Seçim zamanı gelip oy isteyen bu milletvekilleri, bu vatandaşın, esnafın niye arkasında durmuyor? 'Devlet baba' diyoruz, devlet baba Muhacirlere, dışarıdan gelen muhacirlere kucak açıyor, tüm imkanları sunuyor. Biz bu devletin evlatları olarak bu imkanlar bize niye sunulmuyor? Deprem olalı üç yıl oldu. Yetkililerden gelip de bize bir açıklama yapan olmadı. Biz yetkililerden açıklama bekliyoruz. Bu 711 tanenin 272 tanesi esnafa verildi. Ancak verilen bu dükkanlar da sicil kaydı olmayan vatandaşlara verildi, esnafa verilmedi. Esnaf şimdi dükkan tutmaya kalkıyor. Sicil kaydı olmayan vatandaşlar dükkanlara 300 bin, 350 bin, 400 bin kira istiyor. Bu vatandaş bu parayı nereden verecek? Biz devletimize karşı çıkmıyoruz. Bize dükkan versinler, biz derhal boşaltacağız. Şu an bize vali bey söz versin; dükkanlarımızın teslim edileceğine dair o sözden sonra biz dükkanlarımızı kapatıyoruz. Bu yetkililer nerede? 'Çarşamba günü elektrikleri keseceğiz' diyorlar. Gelsinler, bize bir açıklama yapsınlar. Biz ılımlı yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar geçmiş yönetim, oda yönetimi bizi 'yerinde dönüşüm yapılacak' diye oyaladı. Bu yüzden geç kaldık. Ama şimdi biz dükkan istiyoruz. Dükkanın sözünü verin, biz de dükkanlarımızı kapatalım."

"Hakkımızı helal etmiyorum"

Bir diğer sanayi esnafı ise şunları söyledi:

"Bizim halkımıza Malatya'da bir tane sanayi yapılmadı. Depremden önce genç girişimci grubuna 741 tane dükkan yapıldı. Depremden sonra bu dükkanlar bizlere değil, alakasız olan insanlara teslim edildi. Biz sanayi esnafı olarak ne hükümetimize ne devletimize ne de yetkililerimize karşıyız. Ama çözüm noktasında bir çözüm bulamıyoruz. Malatya milletvekillerine de teşekkür ediyorum; bizlere hiç sahip çıkmadıkları, hiç bizlere sormadıkları için. Ama ben şahsım adına söylüyorum: Hakkımı helal etmiyorum."

"Sanayiyi ayakta tuttuk, karşılığı bu olmamalı"

Başka bir esnaf da deprem sürecine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Malatya esnafı olarak söylüyoruz: Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depremleri sonrasında, buradaki sanayi esnafı olarak bizler 40-50 yıldır bu işi yapan esnaf Malatya'ya yardıma gelen insanların işlerini gördük, sanayiyi kapatmadık. Deprem zamanı bir araba, bir evin bile kıymetli olduğu o günlerde; bizler hem kendi halkımızı hem de dışarıdan yardım getiren insanları mağdur etmedik. Hep açık kaldık. Sanayiyi, Malatya sanayisini ayakta tutmaya çalıştık. Şimdi bunun sonunda, günün sonunda bize reva görülenleri kınıyoruz."

