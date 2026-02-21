Haberler

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 9.39 kilometre olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.39 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Kışlada alkol alan askerlerin eğlencesi kanlı bitti! Akılalmaz oyun
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Kışlada alkol alan askerlerin eğlencesi kanlı bitti! Akılalmaz oyun
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı