Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 9.39 kilometre olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.39 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı