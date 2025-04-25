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Malatya'nın Darende İlçesinde Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ve yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Malatya'da sazlık yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay gece saatlerinde Darende ilçesi Güdül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR - Yerel
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