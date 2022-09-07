Malatya haberi... Dükkanları Mühürlenen Malatya Tavukçular Pazarı Esnafı, Kendilerine Yeni Bir Yer Gösterilmesini İstiyor

Malatya haberler... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, canlı tavuk satışı yaptıkları iş yerleri “ruhsatsız olduğu, kötü koku yaydığı ve kafeste canlı hayvan satmanın yasak olduğu” gerekçesiyle mühürlenen esnaf, 15 Ağustos’tan beri kendilerine yeni bir yer gösterilmesini bekliyor. Dükkanları mühürlenince kanatlı hayvanları için ayrı bir yer kiralayan esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, canlı tavuk satışı yaptıkları iş yerleri "ruhsatsız olduğu, kötü koku yaydığı ve kafeste canlı hayvan satmanın yasak olduğu" gerekçesiyle mühürlenen esnaf, 15 Ağustos'tan beri kendilerine yeni bir yer gösterilmesini bekliyor. Dükkanları mühürlenince kanatlı hayvanları için ayrı bir yer kiralayan esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Yeni Hamam Mahallesi'ndeki Küpçüler Sokak'ta bulunan ve canlı tavuk satışı yapılan iş yerleri, 15 Ağustos'ta Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti. İş yeri mühürlenen Muzaffer Tuncel, 15 Ağustos'tan bu yana dükkanlarının kapalı olduğunu, mağduriyetlerinin giderilmediği gibi durumlarına ilişkin bir cevap bile alamadıklarını ifade etti. Battalgazi Belediye Başkanı ile görüşmek için yaptıkları randevu taleplerine yanıt alamadıklarını söyleyen Tuncel, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile görüştük, 'Sizin işinizi halledeceğim' dedi. Bekliyoruz ama dükkanların kira günü geldi, hayvanlarımız öldü, yemlerimiz boşa gitti, mağdur olduk. Bir şekilde cevap bekliyoruz. Yer verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BİZE YER VERSİNLER"

"Bize herhangi bir yer verilmezse daha da perişan olacağız" diyen Muzaffer Tuncel, şunları söyledi:

"Burada iki ruhsatlı dükkan var, her gün geliyorlar ama onların da satış yapmalarına izin vermiyorlar. Malatya'nın belirli bir bölgesinde bize yer versinler ki milletimize hizmet edelim. Belediye başkanı, ne yapıyor bilmiyorum ama çok tutarsız davranıyor. Başkanımızdan istediklerimizi alamadık. Görüşmeye gittiğimizde, 'bizim derdimiz bu' diyebileceğimiz bir muhatabımız yok."

"HER GÜN 400-500 LİRA MALİYETİMİZ VAR"

Tuncel, dükkanlarının mühürlü olması nedeniyle canlı hayvanlarına bakabilmek için bahçe kiraladıklarını belitti. Kiraladıkları bahçelerin sahiplerine kira verdiklerini, eşyaların dükkanda kalması nedeniyle yeni kafes aldıklarını dile getiren Tuncel, "Hayvanların bakım ücretlerini veriyoruz. Yemlerini gönderiyoruz. Bahçede bekliyorlar. ya kedi götürüyor ya tilki götürüyor. Satış yapamıyoruz, günlük bize 400-500 TL maliyet yükleniyor" dedi.

"SADECE BİZE DEĞİL HERKESE CEZA KESMİŞ OLDULAR"

Tuncel, 60 yıldır hizmet veren Tavukçular Pazarı'nın yer gösterilmeden kapatıldığını ifade ederek, "Büyükşehir olduk, buranın değişmesi ve güzel bir yer yapılması lazım. Burası bir tek 10 esnafla sınırlı değil. Malatyalıların ihtiyaçlarının tamamını biz karşılıyoruz. Buraya gelen herkes doğal hayvan istiyor ama biz bunların hiçbirini şu an karşılayamıyoruz. Sadece bize ya da bu caddeye değil, herkese ceza kesmiş oldular" diye konuştu.

Pazara gelen köylü vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Tuncel, "Köylüler, buraya getirdikleri hayvanlarını geri götürüyorlar. Birçok hayvan yolda telef oluyor. Çoğu 'Biz ne yapacağız' diyor. Yağışlar başladığı zaman hayvanlarının hepsini bize getirecekler. Ama şu an her şeyimiz bitti. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Ne satış yapabiliyoruz ne de bize gelenlere bir cevap verebiliyoruz. Herkesin elinde hayvanlar bekliyor. Şu anda hayvanlarını getirip bize bırakmak isteyenler de mağdur oldu" dedi.