Malatya haber | Malatya'nın Hekimhan İlçesinde Yapılan Okul Binasında Standart Dışı Beton Kullanılmış

Malatya haber: Malatya’nın Hekimhan ilçesinde depremde zarar gören ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yıkılarak yeniden yapım işi ihale edilen Sakarya Ortaokulu’nun inşaatında standart dışı beton kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara merkezli bir firma tarafından yapılan okul inşaatındaki bu durum, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yazı ile TOKİ Başkanlığı’na bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremde zarar gören ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yıkılarak yeniden yapım işi ihale edilen Sakarya Ortaokulu'nun inşaatında standart dışı beton kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara merkezli bir firma tarafından yapılan okul inşaatındaki bu durum, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yazı ile TOKİ Başkanlığı'na bildirildi.

Hekimhan'da 1960 yılında yapılan ve 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Sakarya Ortaokulu'nun yapım işi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ Başkanlığı tarafından 'pazarlık usulü' ile 18 Haziran 2021'de ihale edildi. İhale için 7 teklif verilirken 6 teklif geçerli sayıldı. İhaleyi Ankara merkezli bir firma kazandı.

Firma ile 6 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalandı ve yüklenici firmaya inşaatı 3 Nisan 2022 tarihine kadar bitirmesi için 270 gün süre verdi.

ALINAN NUMUNE SONUCUNDA STANDART DIŞI BETON KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapımı hala süren okul inşaatından numune sonucunda, okulun inşaatında standart dışı beton kullanıldığı ortaya çıktı. Rutin olarak yapılan kontrolde alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Olumsuz çıkan sonuç, Hekimhan Belediyesi'ne bildirildi. Hekimhan Belediyesi de konuyla ilgili Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nü bilgilendirdi.

"STANDARDI KARŞILAMIYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir imzası ile 25 Temmuz 2022 tarihinde TOKİ Başkanlığı'na gönderilen resmi yazıda, "İlgi yazıda, ilimiz Hekimhan ilçesi 24 ada 159 parsel üzerinde Başkanlığınızca yapımı devam eden Sakarya Ortaokulu'na ait inşaata dökülen hazır betondan 11.05.2022 tarih ve 2022-PGD/44-48 no'lu hazır beton numune alma tutanağı ile şantiyeden alınan 3 adet C30/37 beton numunelerinin 28 günlük beton basınç deneyi sonuçlarının ilgili standardı karşılamadığına dair yazısı, yazımız ekinde sunulmuştur" denildi.