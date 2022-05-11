Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Özgül: "Dar Gelirli Vatandaşların Sıfır Faiz de Olsa Konut Almaları Mümkün Değil"

MALATYA (ANKA) - Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül, konut sahibi olmak isteyenler için açıklanan teşvikler ile ilgili, "Dar gelirli vatandaşların sıfır faiz de olsa konut almaları mümkün değil. Kredi kullanacakların iyi araştırma yapması gerekiyor. Çünkü 500 bin TL kredi kullanan bir kişi 10 yıl vadeyle aylık 12-13 bin TL ödeyecek. Bu parayı her vatandaş ödeyemez. Dar gelirli ya da orta gelirli vatandaşlar bunu ödeyemez. Yüksek gelirli vatandaşlar için zaten faiz düşse de düşmese de fark den bir şey yoktur" dedi.

Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül, ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunulmasını değerlendirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama gerçekten sevindirici. Konut ihtiyacı olan, almak isteyen orta gelirli vatandaşlar için bir kolaylık olacağını düşünüyoruz. Ancak dar gelirli vatandaşların sıfır faiz de olsa bu şekilde konut almaları mümkün değil.

Kredi kullanacak vatandaşların çok dikkatli olmaları, iyi araştırmaları gerekiyor. Çünkü, 500 bin TL kredi kullanan bir vatandaşın, 10 yıl taksitle yaklaşım 12 bin, 13 bin lira aylık ödemesi var. Bunu her vatandaş ödeyemez. Yüksek gelirliler için de faiz düşse de düşmese de değişen bir şey yoktur.

İnternet sitelerinde, satış ilanlarına yüzde 20'nin, yüzde 25'in üzerinde artış geldiği; burada konut satıcılarına, müteahhit firmalarına büyük görev düşmektedir. Akıllı olmaları gerekir. Madem böyle bir fırsat doğdu. Bu sektörün canlanması için konut fiyatlarının artırılmaması gerekir. Örneğin; dün bir daire 1 milyon ise bugün 1 milyon 200 (bin lira) niçin olsun?

Faizler düştü ama konut fiyatları artınca insanlar alamaz vatandaşlar ev alamaz. Bu fırsattan faydalanmak için özellikle müteahhit firmalar konut fiyatlarını artırmamaları gerekiyor. Bir gün önce kar marjı neyse, bugün üstüne yüzde 25 koymalarının anlamı bulunmamaktadır.

Emlakçılar olarak dünden beri büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Satıcılar arıyor, ilanlardaki fiyatların artırılmasını istiyor. Sanki emlakçı fiyatı artırıyormuş gibi, vatandaş böyle değerlendiriyor. İlan sitelerindeki fiyatların artırılmasında hiçbir emlakçının suçu yoktur. Bizim emlakçı arkadaşlarımız mülk sahibinin taleplerine uymak zorundadır."

"EV SAHİPLERİNİN VİCDANLI DAVRANMALARI GEREKİYOR"

Özgül, kiralarda da büyük sıkıntılar yaşandığını kaydederek, "Vicdanlı olmak gerekiyor. Yüzde 40-50 kira artışı gerçekten çok anormaldir. Ev sahiplerinin TEFE-TÜFE neyse en yüksek yüzde 30'un üzerinde bir artış yapmamaları gerekiyor. Zaten sektör durgun, arz azalınca talep fazlalaşıyor. Kira artışı noktasında ev sahiplerinin biraz vicdanlı davranmaları gerekiyor" dedi.