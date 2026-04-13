Malatya'da Zirai Don Alarmı: Tarım İl Müdürlüğü Ekipleri ve Üreticiler Don Riskine Karşı Gece Boyunca Yoğun Mesai Yaptı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kayısı başta olmak üzere meyve ağaçlarında zirai don tehlikesine karşı önlemler artırıldı.

Malatya'da etkisini gösteren zirai don riski nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde inceleme ve bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. İl Müdürü Osman Akar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mesut Cem Karaca ile teknik personel Önder Akdeniz, akşam saatlerinden itibaren gece boyunca Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde sahada incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, don riskine karşı tedbir alan üreticilerin uyguladığı yöntemler değerlendirildi ve teknik destek sağlandı. Ekipler, üreticilere donla mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Meteorolojik veriler anlık takip ediliyor

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilerin anlık takip edildiği, sahadaki ekiplerle koordineli şekilde üreticilerin sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

Zirai don riskinin devam ettiği süreçte sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
