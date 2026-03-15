Yolcu Otobüsündeki Aramada 11 Kilo 400 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen uygulama sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
