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Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 509 Kişi Kurtarıldı

Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 509 Kişi Kurtarıldı
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Malatya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas güzergahları ulaşıma kapandı. 509 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

(MALATYA) - Malatya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri ve Malatya- Sivas güzergahları ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan toplam 509 kişi kurtarıldı.

Malatya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas güzergahlarındaki devlet yolları ulaşıma kapandı. Yaşanan  afet durumu dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Seddar Yavuz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle yollarda mahsur kalan toplam 509 vatandaşımız, kamu misafirhanelerine güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi. Açıklamada  ayrıca vatandaşlardan, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, trafiğe çıkacak araçlarda mutlaka kar lastiği bulundurmaları önemle belirtildi.

Yapılan tahliyeler kapsamında; Hekimhan-Sivas yolunda 216 kişi, Darende-Ankara yolunda 126 kişi, Malatya-Akçadağ yolunda 160 kişi, Arapgir karayolunda ise 7 kişi olmak üzere toplamda 509 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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