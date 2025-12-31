Malatya'da Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı: 4 Bin 125 Personel Görev Yapacak

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında yılbaşına yönelik alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Yılbaşı süresince kent genelinde toplam bin 118 ekip ve 4 bin 125 personel görev yapacak.

Basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de hazır bulundu.

Vali Yavuz, yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla 31 Aralık 2025 saat 00.00'dan 2 Ocak 2026 saat 00.00'a kadar Malatya genelinde geniş kapsamlı tedbirler alındığını belirtti. Bu kapsamda kent genelinde bin 118 ekip ve 4 bin 125 personelin görev yapacağını ifade etti.

Trafik ve asayiş denetimlerinin artırılacağını kaydeden Yavuz, uygulamalara 8 drone ile 57 saat havadan destek sağlanacağını, EDS ve KGYS kameralarının 24 saat esasına göre çalışacağını söyledi.

Yılbaşı gecesi ve tatil süresince sağlık, enerji, su, doğalgaz, itfaiye ve zabıta ekiplerinin de sahada olacağını belirten Yavuz, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları uygulandığını ve karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.