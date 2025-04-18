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Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda 2 kilo 502 gram metamfetamin ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

(MALATYA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yeşilyurt, Battalgazi ve Darende ilçelerinde dün düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu; 2 kilo 502 gram metamfetamin, 540 gram bonzai, 100 gram aseton maddesi, 5 adet tabanca, 142 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 bin adet dolu makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin adet sigara filtresi, 400 gram nargile tütünü, 220 paket bandrolsüz kaçak sigara, 120 adet kaçak puro ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 818 bin TL ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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