Malatya'da Narkotik Operasyonu: 13 Tutuklama
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanmış ve bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda, "1.340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildiği" belirtildi.
Hedef konumlarda yakalanan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.