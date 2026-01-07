Haberler

Malatya'da Narkotik Operasyonu: 13 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanmış ve bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, "1.340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildiği" belirtildi.

Hedef konumlarda yakalanan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

Alevler bir anda her yeri sardı! Hasar oldukça fazla