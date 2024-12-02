Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
(MALATYA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-30 Kasım 2024 tarihleri ??arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar kapsamında; 537 adet sentetik ecza hap, 119,56 gram skunk, 104,75 gram sentetik kannabinoid, 85,36 gram esrar, 83,74 gram metamfetamin, 5,50 gr sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 250 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.