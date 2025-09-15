Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirleri ile mücadelemiz devam ediyor. Emniyet birimlerimizce Hekimhan'da yapılan operasyonda 12 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, bir zanlı gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
