Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesinde emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda 12 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirleri ile mücadelemiz devam ediyor. Emniyet birimlerimizce Hekimhan'da yapılan operasyonda 12 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, bir zanlı gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.