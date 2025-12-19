Haberler

Malatya'da Trenin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaşamını Yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Buğrahan Sağdıç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(MALATYA)- Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Buğrahan Sağdıç hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkisinde bulunan tren köprüsünün altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç'a seyir halindeki yük treni çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Buğrahan Sağdıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
