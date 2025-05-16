Malatya'da Trafik Kazası: Kamyon Otomobile Çarptı

Malatya'da Trafik Kazası: Kamyon Otomobile Çarptı
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Malatya'da Trafik Kazası: Kamyon Otomobile Çarptı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyonun çarptığı otomobil refüje savruldu. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonun çarptığı otomobil refüje savruldu

MALATYA - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun çarptığı otomobil refüje savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 06 ETP 097 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı yönde ilerleyen 01 AFZ 198 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmaz iken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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