Meteorolojiden Malatya İçin Soğuk Hava ve Kar Uyarısı

(MALATYA) - Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya il genelinde 29 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında soğuk hava, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne dayandırılan açıklamada, pazartesi ve salı günleri il genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı, özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışlarının il genelinde kuvvetli (5–20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının yeni yılın ilk günlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayları nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olmasını istedi. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.