Malatya'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Tören Düzenlendi

(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Yardımcısı Sedat Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorum, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin il başkanları, sicil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları katıldı.

Şehit Beykoz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak katafalkta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal ise şunları söyledi:

"Bugün şehidimiz Lütfü Beykoz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Polislik mesleği, gönül mesleğidir. Cansiperane, fedakarlıkla çalışmayı gerektirir. 2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimizde gönlünü mesleğine vermiş, 12 yılı aşkın bir süredir mesleğimizi ifa etmiştir. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür."

Şehidin naaşı, Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından cenaze aracıyla memleketi Akçadağ ilçesine götürüldü. Şehit polis memuru Lütfü Beykoz, ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.

Şehit Beykoz'un 12 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.