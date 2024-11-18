Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Tören Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Yardımcısı Sedat Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorum, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin il başkanları, sicil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları katıldı.

Şehit Beykoz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak katafalkta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal ise şunları söyledi:

"Bugün şehidimiz Lütfü Beykoz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Polislik mesleği, gönül mesleğidir. Cansiperane, fedakarlıkla çalışmayı gerektirir. 2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimizde gönlünü mesleğine vermiş, 12 yılı aşkın bir süredir mesleğimizi ifa etmiştir. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür."

Şehidin naaşı, Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından cenaze aracıyla memleketi Akçadağ ilçesine götürüldü. Şehit polis memuru Lütfü Beykoz, ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.

Şehit Beykoz'un 12 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.

Malatya'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Tören Düzenlendi
Kaynak: ANKA / Yerel
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada hakime mafya ağzıyla racon kesti
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Kasım Meram, Karatay, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Kasım Polatlı, Ayaş, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3. Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı 18-19 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.