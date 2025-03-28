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Malatya'da Şantiyede Çadır Yangını

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Malatya'nın Battalgazi Çamurlu Mahallesi'nde bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi. İtfaiye yangını söndürdü ve inceleme başlatıldı.

Malatya'da çadır yangını

MALATYA - Malatya'nda bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşama doğru Battalgazi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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