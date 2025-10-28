Haberler

Malatya'da Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi

Güncelleme:
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir asistan doktora uygulanan şiddet, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Başhekim Erol Karaaslan, sağlıkta şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

(MALATYA) - Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli hekimin bir hasta tarafından darbedilmesi protesto edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, "Sağlık çalışanları insan yaşamını korumak için fedakarca görev yaparken hiçbir şekilde fiziksel ya da sözlü şiddetin muhatabı olmamalıdır" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'da bir hasta, Turgut Özal Tıp Merkezi Yanık Ünitesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Aynı hasta, daha sonra hastaneye gelerek Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan asistan doktor M.E.Y'den rapor talebinde bulundu. Doktor M.E.Y,  rapor vermeyi gerektirir bir durum bulunmadığını söylemesi üzerine başlayan tartışmada hasta tarafından darbedildi.

Olayın ardından TÖTM çalışanları poliklinik önünde toplanarak şiddet olayını kınadı. Açıklamaya başhekimlik, dekanlık, Malatya Tabip Odası temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"Bu şiddet bizi çok derinden üzmüştür"

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, poliklinik görevlisi hekime şiddeti protesto için toplandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Görev başında genç bir hekim olan kardeşimiz, hiç hak etmediği şekilde şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddet bizi çok derinden üzmüştür. Başhekimliğimizi, dekanlığımızı, üniversite camiamızı ve tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanları, insan yaşamını korumak ve iyileştirmek için fedakarca görev yaparken hiçbir şekilde fiziksel ya da sözlü şiddetin muhatabı olmamalıdır. Hekimlerimiz ve tüm sağlık personelimiz toplum sağlığı için gece gündüz demeden özveriyle çalışmaktadır. Bu emeklerin karşılığı asla şiddet olamaz.

Unutulmamalıdır ki sağlıkta şiddet, sorunları çözmek yerine tarafları daha zor durumda bırakan hem hastaların tedavi süreçlerini hem de sağlık çalışanlarının görevlerini sağlıklı biçimde yerine getirmesini engelleyen bir eylemdir. Şiddet, güven ortamını zedeler, sağlık hizmetinin kalitesini düşürür ve en çok da toplumun kendisine zarar verir. Yaşanan bu kabul edilemez olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Görevini yaparken saldırıya uğrayan değerli meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi yürekten iletiyoruz."

"Sağlıkta şiddet son bulmalı"

Malatya Tabip Odası Başkanı Sezai Demirel ise olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Saldıranların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması ve sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını, Malatya Tabip Odası olarak yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz buna alışmayacağız, bunu kanıksamayacağız, bunu kabul etmeyeceğiz, reddediyoruz. Bu çerçevede üzerimize düşen her ne varsa sonuna kadar takipçisi olacağız. Dün itibarıyla gerekli mercilerle görüşülmüş, konunun takipçisi olacağımız ifade edilmiştir. Buna tahammülümüz yoktur."

