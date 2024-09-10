Malatya'da Rüzgar Gülü Türbinlerinin Taşınması

Malatya'da, onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin taşınması meraklı gözlerle izlendi.

Elazığ'a götürülmek üzere yola çıkarılan onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin Malatya'daki geçişi şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında çevre yolundan taşınan dev rüzgar gülü türbinleri güzergah boyunca meraklı gözlerle izlendi. Dev türbinlerin geçişi, trafik polislerinin gözetiminde sorunsuz şekilde sağlandı. - MALATYA