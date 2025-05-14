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Malatya'da Otizm Dernekleri, Bakım Merkezleri İçin Duyarlılık Çağrısı Yaptı

Malatya'da Otizm Dernekleri, Bakım Merkezleri İçin Duyarlılık Çağrısı Yaptı
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Malatya Otizm Derneği ve Otizm Anneleri Derneği, bakım merkezlerinde yaşanan şiddet, ihmal ve ölüm vakalarına karşı toplumu uyarmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Dernek başkanı Suzan Kırık, 'sessizliğin bedeli hayattır' sloganıyla haykırarak, engelli bireylerin hakları için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

(MALATYA)- Malatya Otizm Derneği ve Otizm Anneleri Derneği, bakım merkezlerinden yaşanan şiddet, ihmal ve ölüm vakalarına karşı toplumu duyarlı olmaya çağırdı. Suzan Kırık, "Çünkü her sessizlik yeni bir şiddetin, her gecikme yeni bir ihmalin, her görmezden gelme yeni bir ölümün kapısını aralıyor. Son dönemde, farklı illerdeki bakım merkezlerinden gelen şiddet, ihmal ve ölüm haberleri, toplum vicdanında derin yaralar açmıştır." dedi.

"Sessizliğin bedeli hayattır" sloganı ile Malatya Otizm Derneği ve Otizm Anneleri Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, devlet koruması altındaki bireylerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken dernek Başkanı Suzan Kırık, basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Bizler, tüm otizmli bireylerin ve diğer engelli grupların hakları için mücadele eden sivil toplum temsilcileri, aileler ve insan hakları savunucuları olarak bugün burada, Malatya'da çünkü artık haykırmak istiyoruz, 'sessizliğin bedeli hayattır'. Çünkü her sessizlik yeni bir şiddetin, her gecikme yeni bir ihmalin, her görmezden gelme yeni bir ölümün kapısını aralıyor. Son dönemde, farklı illerdeki bakım merkezlerinden gelen şiddet, ihmal ve ölüm haberleri, toplum vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu merkezlerde kalan bireylerin çoğu kendini ifade edemeyen, dış dünya ile sınırlı teması olan, genellikle sesi duyulmayan insanlardır. Onların sesi olmak, onların haklarını savunmak ise bizim ortak sorumluluğumuzdur."

Seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini belirten Kırık, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Engelli bireylerin kaldığı tüm bakım merkezlerinin bağımsız sivil toplum denetimine açılması ve bu denetimlerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması, Bakım hizmetlerinde çalışan personelin liyakat esaslı seçilmesi, eğitim, denetim süreçlerinin ve özlük haklarının güçlendirilmesi, ihtiyaç halinde psikiyatrik destekleri içeren, acil sağlık veya yatılı tedavi hizmetlerinin bakım süreçlerine entegre edilmesi. Kamera sistemlerinin sadece izleme değil, caydırıcılık ve adli denetim aracı olarak kullanılması, ancak mahremiyet haklarının da gözetilmesi, ülkemizde otizmlilere yönelik sadece 4 bakım merkezinin olması mevcut otizmli sayısına hizmet verme konusunda gerçekçi değildir. Otizmlilere yönelik oluşturulmuş özel bir yönetmelikle otizm alanında uzmanlaşmış bakım merkezlerinin çoğaltılması.

Hak temelli bakım modellerine geçilmesi, bireyin özgürlüğünü, sosyal ilişkilerini, eğitim ve sağlık hakkını koruyan destekli yaşam sistemlerinin yaygınlaştırılması, ailelerin ve sivil toplumun bu merkezlerde söz ve denetim hakkına sahip olması; karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması, yıllardır ve defalarca Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunduğumuz çözüm önerilerinin yeniden değerlendirilerek yaşama geçirilmesi. Unutulmamalıdır ki; bir toplumun uygarlık seviyesi, en kırılgan bireylerine sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür. Biz bu ülkede, hiçbir çocuğun, hiçbir bireyin "bakımsızlıktan, şiddetten ya da ilgisizlikten hayatını kaybetmesini istemiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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