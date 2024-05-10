Malatya'da Öğretmenler, Okul Müdürünün Ölümünü Protesto Etti

(MALATYA) - İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, öğrencisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasında ölmesini protesto eden bazı sendikalara bağlı öğretmenler Malatya'da derslere girmedi. Eğitim- Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri Simge Erdem Kutlu, "Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir" dedi.

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim- Sen, Eğitim- İş ve Hürriyetçi Eğitim- Sen üyeleri, "Artık yeter, can korkusuyla çalışmak istemiyoruz, can güvenliğimi sağlansın, gerekli tedbirler alınsın" dedi.

"BU ÜLKEDE OKULDA BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Eğitim- Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri Ekin Simge Erdem Kutlu, şunları söyledi:

"Evde, sokakta, okulda ve hayatın her alanında görülen şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Hergün bir şiddet ve cinayet haberlerine tanık oluyoruz. Maalesef son zamanlarda okullarımızda bu şiddet atmosferi içerisinde tehdit, taciz ve yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin birer parçası haline geldi. Eğitimcilere yönelik itibarsızlaştırma ve saldırı dalgasının son halkası bir eğitim emekçisi arkadaşımızı yaşamdan ve aramızdan koparıp aldı. Bu ülkede, okulda bir öğretmen öldürüldü. Söz bitti, şiddetin, cinayetin tek bir failinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİ ENDİŞEYLE OKULA GİDİYOR"

Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülkü amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimizi yıllardır, kulak tıkayan ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir."