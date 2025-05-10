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Malatya'da Öğrenci Yurduna Duygusal Teşekkür Mesajı

Malatya'da Öğrenci Yurduna Duygusal Teşekkür Mesajı
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Inönü Üniversitesi öğrencisi Yasemin Taş, Malatya Kız Öğrenci Yurdu'nda görevli Nurten Kınık'a duyduğu minneti CİMER aracılığıyla paylaştı. Kınık'ın öğrencilerine gösterdiği şefkat ve destek, Anneler Günü öncesinde takdirle karşılandı.

Malatya Kız Öğrenci Yurdu'nda görev yapan personel, öğrencilerle kurduğu samimi ve şefkat dolu bağ ile takdir topladı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yasemin Taş, yurtta görevli Nurten Kınık'a duyduğu minneti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği duygusal bir mesajla ifade etti.

CİMER aracılığıyla teşekkür mesajı ileten Yasemin Taş, Nurten Kınık'ın kendisine bir anne gibi yaklaştığını belirtti. Öğrenci mesajında, "Burada bulunan bir abladan bahsetmek istedim. Annemin eli sanki üzerimde gibi hissediyordum onun varlığıyla. Ona hiçbir şey anlatmama rağmen bütün sıkıntımı anlamış ve benimle konuştu, bana sarıldı. Bir problemim olduğunda ona anlatırım, bir abla, bir anne örneğiyle bana akıl verir. Devlet malında şehidin, gazinin, yetimin hakkı olduğunu bilen nadir kişilerden. Bu yönüyle ona ayrıca saygı duydum" ifadelerini kullandı

Anneler Günü öncesinde gelen anlamlı mesaj, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da takdirle karşılandı. Müdürlük, teşekkürün muhatabı olan Nurten Kınık'ı kurum adına tebrik ederek, "Yurtlarımızda görev yapan personelimizin öğrencilerle kurduğu bu gönül köprüleri bizler için gurur verici. Özellikle Anneler Günü arifesinde gelen bu teşekkür mesajı, görevini sevgiyle yapan personelimizin farkını bir kez daha gözler önüne serdi" açıklamasında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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