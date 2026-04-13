Malatya'da Şeker Çuvallarına Gizlenen 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Malatya'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şeker çuvalları içerisinde gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da narkotik ekiplerince Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, şeker çuvalları içerisine gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Buna ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kale Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, şeker çuvalları içerisine gizlenmiş halde toplam 3 bin 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA
