Malatya'da Kurtlar Ağıldaki 200 Koyunu Öldürdü

YAZIHAN, MALATYA (ANKA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Nihat Öztürk'e ait ağıla giren kurtlar, yaklaşık 200 küçükbaş hayvanı öldürdü, 50'ye yakın küçükbaş hayvanı da yaraladı. Öztürk, "200 civarında hayvanımız telef oldu. Mağduruz, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 200 küçükbaş hayvan kurt saldırısı sonucu öldü. Ölen hayvanlar kireçlenip gömülürken Nihat Öztürk'ün zararının yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Başkan Yardımcısı Übeyt Öksüz ve Yazıhan İlçe Başkanı Şahmurat Çalışkan ile birlikte koyunları ölen Nihat Öztürk'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"AİLENİN ÇOK BÜYÜK BİR MAĞDURİYETİ VAR"

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Alican mahallesinde çadırdan yapılmış olan ağıla kurt sürüsünün girmesi sonucu 200 küçükbaş hayvanın öldüğünü söyledi. Kiraz, kurtların girdiği ağılda hayvan kalmadığını belirterek, "Telef olan 200 hayvan gömüldü. Çok büyük zarar var. Şu saate kadar yetkililerin harekete geçmesi lazım. Hayvan kayıplarının yanında ailemizin de çok büyük bir mağduriyeti var" dedi.

Yaşanan mağduriyetin ortada olduğunu dile getiren Kiraz, "Yetkililer gelsinler ve bu durumu görsünler. Telef olan hayvanları Yazıhan Belediyesi'nin desteğiyle gömmüşler. Ölen hayvan sayısı belli, her şey belgeli. Dolayısıyla bu zararın giderilmesi gerekiyor. Bakanlık, il müdürlüğü, valiliğin bir çalışma yapması gerekiyor. Devlet yetkililerinin ailemizin mağduriyetini gidermesi için bir çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"200 HAYVANIMIZ TELEF OLDU"

Alican Mahallesi Muhtarı Lütfü Şahin ise 200 hayvanın öldüğünü ve üreticinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumların destek vermesini bekliyoruz. Bu insanlar mağdur durumdalar. Tam hayvanın verim zamanında bu olayı yaşadılar. Bu hayvanları borca almışlar ve büyük bir mağduriyetleri var" dedi.

Hayvanların sahibi Nihat Öztürk de gece yarısı köpeklerin havlama sesine uyandığını ve ışığı yaktığında kurtların kaçtığını söyledi. Öztürk, "Gece saat 03: 30'du. Hayvanların hepsi üst üsteydi. 200 civarında hayvanımız telef oldu. Mağduruz, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.