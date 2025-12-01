Haberler

Malatya'da Komşu Esnaf Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnaf grupları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çay ocağı işletmecisi, berberdeki iki kişiye ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde komşu esnaf grubu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi'nde, Fırat İlkokulu yanında bulunan bir berber ile çay ocağı işletmecisi arasında yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çay ocağında çalışan A.E. (44), yanında getirdiği pompalı tüfekle berberde bulunan A.Y.A. (19) ve A.C. (31)'ye ateş etti. Çıkan arbedede tüfeğin diğer tarafın eline geçmesiyle bu kez A.E. de açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken İmamoğlu Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Berberde yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, çay ocağı çalışanı A.E. de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koyarken, işyerinde geniş çaplı delil incelemesi yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
