Malatya'da kalıcı kontular için yer tespitlerine başlandı

MALATYA - Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da kalıcı konutlar için yer tespiti çalışmalarına başlandı. Depremde ağır hasar alan Akçadağ'da çalışmalarının devam ettiğini belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, "İlçe merkezi için yer tespiti yapıldı kırsal bölgeler için çalışmalar sürüyor" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Akçadağ ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, 100'e yakın kişinin yaralandığı ilçedeki genel durum hakkında açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, " Şuana kadarki tespitimize göre, 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralımız 483 yıkılan bina var. Yıkım ve hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor bugünkü rakamlar yarın için geçerli olmayabiliyor bilgiler güncelleniyor" şeklinde konuştu.

"İkinci deprem Akçadağ'da büyük vurguna sebep oldu"

Akçadağ'daki yıkımın ikinci depremle birlikte yaşandığını ifade eden Başkan Kazgan," Akçadağ'da birinci depremde fazla etkilenme olmadı bu bir şans oldu çünkü ilk deprem sonrası insanlarımız evlerini terk ettiler. İkinci deprem büyük bir vurguna sebep oldu. İlçe merkezi Başpınar ile Doğu Mahallesi muhacir ovasında büyük yıkım oldu. Buraların dışında kırsal mahallelerimizde de yıkımlar oldu. İnsanlarımız mağdur oldu bizler Kaymakamlığımızın başkanlığında mağduriyetlerin önlenmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı konutların yapımına hızlıca başlanılacak"

Yaraların kısa zamanda sarılacağını kaydeden Başkan Kazgan, "Bakanlarımız bölgeye geldi toplantılar yaptık. Kalıcı konutlar ile görüşme yaptık inşallah kalıcı konutlar için de hükümetimiz hızlı bir şekilde çözüm üretecek. Şuan yerlerin belirlenmesi aşamasındayız ilçe merkezi için yer belirlendi gibi Ören, Kozluca ve Bahri gibi ihtiyaç olan yerlerde de TOKİ'den gelecek heyetle birlikte yanlış bir noktaya konutların yapılmaması noktasında değerlendirmelerde yaparak inşallah insanlarımıza eskisinden daha sağlam daha kalıcı konutlarla yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu