Malatya'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Malatya'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutladı. Etkinlikte jandarma birimleri tanıtıldı, kriminal inceleme standı ile yerli silahlar sergilendi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü MalatyaPark AVM'de düzenlediği etkinlikle vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü MalatyaPark AVM'de düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, jandarmanın farklı birimleri faaliyetlerini tanıttı, kriminal inceleme standında vatandaşlara bilgi verildi, yerli ve milli silahlar sergilendi. Ayrıca jandarma ekipmanlarının tanıtıldığı alanda jandarma köpek timleri ise gösterileriyle büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan Malatya İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, vatandaşlarla yakından ilgilenirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen personellere de teşekkür etti.

MalatyaPark'tan yapılan açıklamada, "Milletimizin güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kahramanlarımızın bu özel gününü kutluyor, desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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