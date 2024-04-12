Malatya'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Malatya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Malatya'da, Filistinlilere destek için cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce vatandaş İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Kernek Karagözlüler Camii'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaza, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra siyasi partilerin, meslek odaların ve STK'ların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA