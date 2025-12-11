Haberler

Öğrencilerden Gazze'ye büyük destek

Öğrencilerden Gazze'ye büyük destek
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplamda yaklaşık 11 milyon TL bağış toplandı. Türk Kızılayı, bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını duyurdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

2024 yılında gerçekleştirilen kampanyanın ilk etabında 6 milyon 300 bin TL, 2025 yılının Ekim ayında başlatılan ikinci etapta ise bir ay içinde 4 milyon 612 bin TL toplandı. Böylece iki etap sonunda Gazze'ye gönderilmek üzere toplam yaklaşık 11 milyon TL bağış elde edildi. Yeşilyurt Türk Kızılay Şubesi Başkanı Tevfik Gören, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini hatırlatarak kampanyaya destek veren öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti. Gören, büyük deprem felaketinin ardından çocukların bu dayanışmaya öncülük etmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Toplanan bağışların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edileceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title