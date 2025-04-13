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Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
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Malatya'da Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla sokaklarda yürürken, dikkat çekici sembollerle Gazze'deki dramı duyurmaya çalıştılar.

Malatya'da Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

İnönü Caddesi'nde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler eşliğinde MalatyaPark AVM'ye yürüdü. Sık sık "Katil İsrail", "Gazze için ayağa kalk", "Zulme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla kefene sarılı, kan izleriyle hazırlanmış bebek maketleri taşıdı. Yürüyüşün ardından Malatya Park önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, İsrail'in saldırıları kınandı, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.

Kudüs Platformu adına yapılan açıklamada, Gazze'de yaşananların bir insanlık dramı olduğu vurgulanarak, uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısı yapıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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